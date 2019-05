Fiamme a Monte Caputo, tre ettari di macchia ridotti in cenere nel Monrealese

Tre ettari di macchia mediterranea ridotti in cenere dalle fiamme. Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di ieri su Monte Caputo, nel territorio di Monreale, mettendo a dura prova vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile e carabinieri. Per domare il rogo è stato necessario anche l’intervento di un canadair, partito da Lamezia per effettuare decine di lanci e circoscrivere il fronte del fuoco.

Ad alimentare le fiamme il leggero ma costante vento che ha soffiato su tutto il Palermitano. Ancora da chiarire le cause dell’incendio che è stato spento definitivamente intorno alle 16. Solo allora vigili del fuoco e corpo forestale hanno potuto fare un bilancio per chiarire l’entità dei danni alla vegetazione. La notte precedente sono stati registrati altri incendi nella zona di Termini Imerese.