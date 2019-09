Fiamme in un’enoteca allo Sperone, mistero sulle cause

Fiamme in un’enoteca allo Sperone. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute ieri sera in via Portella della Ginestra per domare l’incendio divampato all’interno di un'attività commerciale. In circa un’ora gli uomini del 115 son riusciti a circoscrivere il rogo e ad evitare che il fuoco si propagasse nelle abitazioni vicine. Una volta spento l’incendio i vigili del fuoco, intorno alle 23.15, hanno effettuato un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato le fiamme e mettere tutto nero su bianco in una relazione da consegnare alle forze dell’ordine. Non si registrano feriti. Da quantificare l’ammontare dei danni.

