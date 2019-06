Incendio nella discarica di Bellolampo, impianto Tmb fermo

Un principio di incendio si è sviluppato oggi pomeriggio nell'impianto di vaglio dei rifiuti del Tmb della discarica di Bellolampo. Sembra che le fiamme siano scaturite dal surriscaldamento dovuto alla presenza fra i rifiuti di cavi di plastica che hanno bloccato un ingranaggio.

Le fiamme sono state domate immediatamente dalle squadre preposte del personale Rap, che hanno anche provveduto al blocco dell'impianto che adesso è fermo per le necessarie verifiche tecniche.

Sul posto è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha constatato che le fiamme non si sono propagate ai rifiuti in attesa di essere trattati. Nelle prossime ore si saprà quando l'impianto potrà tornare in funzione.