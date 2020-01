Cefalù, bruciata la bandiera italiana esposta in Municipio: "Profondo sdegno per il vile atto"

Bruciato il tricolore esposto sulla facciata del Municipio di Cefalù in occasione della Giornata nazionale della bandiera che ricorre il 7 gennaio. "Certo di interpretare i sentimenti di tutti i cefaludesi, desidero esprimere - dichiara il sindaco Rosario Lapunzina - forte condanna, vibrante indignazione e profondo sdegno per il vile e codardo atto di dare alle fiamme il grande vessillo nazionale". Forze dell'ordine al lavoro per identificare i responsabili del gesto: acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza nella zona per risalire agli autori.

"Nell’attesa che si faccia luce sull’accaduto - continua il primo cittadino - e con l’auspicio che i responsabili vengano presto assicurati alla giustizia, desidero ricordare che il tricolore è il simbolo dell’affermazione dello Stato e degli ideali di democrazia e giustizia, valori per i quali molti italiani hanno sacrificato la loro vita. La bandiera è un testimone che viene passato da generazione in generazione. Per questo la città di Cefalù, nell’esprimere ferma condanna per il vilipendio perpetrato, manifesta sentimenti di condivisione e rispetto - conclude Lapunzina - per tutti gli italiani che, nel tricolore e nella Costituzione, si riconoscono concittadini".

