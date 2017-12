Incendio a Partinico, auto in fiamme: indagini in corso

Auto a fuoco in via Butera a Partinico la notte scorsa. Le fiamme hanno coinvolto la parte anteriore di una Fiat Panda di proprietà di un bracciante agricolo di 64 anni, incensurato. Intorno alle 4 i vigili del fuoco sono intervenuti e l'incendio è stato domato. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando per accertare l'origine del rogo.

Sempre a Partinico, a causa del forte vento, un grosso ramo si è spezzato ed è caduto sulla provinciale bloccando il traffico.

