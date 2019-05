Le vie Gianquinto, Bova e Longo senza illuminazione, Lo Sardo (Fi): "Subito gli impianti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Considerato che l'obiettivo primario della Circoscrizione è quello di migliorare le condizioni di vita dei cittadini residenti; considerato che questo miglioramento prevede anche maggiore percezione di sicurezza; considerato che l'illuminazione pubblica e la sua diffusione sul territorio sono fattori che migliorano detta sicurezza; considerato che le vie in oggetto sono prive di impianti di illuminazione pubblica; considerato che nelle dette vie sono avvenuti danneggiamenti per le auto in sosta e rischi all'incolumità dei residenti; considerato che tale mancanza facilita i vandali si chiede al sindaco Leoluca Orlando e all'amministrazione comunale di prevedere la realizzazione dell'illuminazione pubblica in via Gianquinto, via Bova e via Longo". E' quanto si legge in una mozione del consigliere della Quinta circoscrizione, Umberto Lo Sardo (Forza Italia).