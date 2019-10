Giornata santificazione universale e un girasole per te

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Movimento Pro Sanctitate, celebrerà la Giornata della Santificazione Universale, giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 19.00, con una Veglia di Preghiera presieduta da S. Ecc. Mons. Corrado Lorefice nella chiesa Santa Luisa De Marillac, via Franz Liszt Palermo. Entrata ormai nel calendario liturgico della Chiesa Cattolica, la Giornata della Santificazione Universale è stata ideata nel 1957 dal fondatore del Movimento Pro Sanctitate, il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta, per annunciare e diffondere la chiamata di tutti alla Santità. Il tema della Giornata di quest’anno “l'Amore è rivoluzione. Tutti santi tutti fratelli”, ci invita ad una rivoluzione che parta dall'impegno di ciascuno, che cambi la vita delle famiglie, penetri in ogni ambiente, rinnovi il volto delle comunità, renda viva, vera ed efficace la missione della Chiesa. Non possiamo tirarci indietro, il mondo esige concretezza, coerenza, audacia e coraggio. Attende dai cristiani la Rivoluzione dell’Amore.

In occasione della Veglia, dalle ore 19.00 alle ore 21:00, saranno distribuiti “I Girasoli della Santità” i biscotti che il Movimento Pro Sanctitate propone per augurare a tutti buona festa della santità! Nella cornice solidale di “Un girasole per te”, con una piccola offerta, si potrà contribuire ad un gesto di fraternità concreta a favore della S.P.I.A., l'associazione siciliana per le Immunodeficienze Primitive, che sostiene il reparto di Oncoematologia pediatrica presso l'Ospedale Civico di Palermo. I Girasoli saranno offerti anche nel giorno 1 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Via Caduti sul Lavoro 106, ( zona Partanna- Marinella) 90147 Palermo. Questo girasole, che orienta a Dio il suo fiorire, porta un messaggio di santità e di fraternità: è per te, è per noi, è per tutti!

Per info e comunicazioni: palermo@movimentoprosanctitate.org www.diteloatutti.net facebook: @ProSanctitateSicilia Movimento Pro Sanctitate – Coordinamento regionale – Via Fulceri Paolucci De Calboli 29 – 90141 Palermo coordinamentosicilia@movimentoprosanctitate.org