Giornata del turismo, regali per palermitani e turisti: in arrivo cartolina e francobollo

Una cartolina celebrativa dedicata a Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e capoluogo di una Sicilia turistica sempre più attrattiva è stata realizzata dallo Skal International Palermo e verrà omaggiata alla città e distribuita a tutti i cittadini e ai turisti giovedì 27 settembre in occasione della Giornata Mondiale del Turismo.

La cartolina sarà validata dall’ufficiale postale con specifico annullo postale realizzato dallo Skal che ricorda la Giornata Mondiale del Turismo. Le prime cartoline saranno validate alle 10 di giovedì 27 settembre e consegnate al sindaco e al presidente della Regione a Palazzo Riso, in via Vittorio Emanuele 365. Fino alle 13 chi vuole un ricordo della Giornata può ritirare in omaggio la cartolina.

Contestualmente, sempre a Palazzo Riso, si svolgerà l’Open Forum promosso da www.travelnostp.com sul tema “+ Turismo in Sicilia tra affermazione e aspirazione”. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, la cartolina potrà essere ritirata anche presso il desk di Poste Italiane presso l’aeroporto Falcone e Borsellino, nell’area partenze, vicino ai banchi check-in.