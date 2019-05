Giornata contro l'omotransfobia, a Palazzo delle Aquile sventola la bandiera arcobaleno 

A Palazzo delle Aquile da questa mattina sventola la bandiera arcobaleno. Il Comune di Palermo aderisce anche così alla Giornata contro l'omotransfobia, l'avversione - prodotta da pregiudizi e stigmatizzazione - nei confronti di persone transessuali o transgender. Tante le iniziative, organizzate da una vasta rete di associazioni per i diritti civili, in programma in città oggi, dal flash mob previsto in piazza Aragona alle 16.30 fino alla veglia ecumenica prevista con partenza da piazza Pretoria alle 18 e arrivo in piazza Santa Chiara.

Il sindaco Leoluca Orlando e gli assessori fanno sapere che saranno presenti. "Palermo - ha detto Leoluca Orlando - è la città dei diritti. Di tutti i diritti per tutti e tutte, soprattutto di coloro che sono discriminati e dei più fragili per affermare sempre più che a Palermo ciascuno/a è persona e tutti noi siamo comunità".