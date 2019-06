Fichi, agrumi, melograni e piante aromatiche: alla Kalsa è nato un nuovo giardino

Fichi, agrumi, melograni e alloro, piante aromatiche e anche un piccolo orto: sono queste le colture del nuovo giardino della Kalsa dove detriti, ramaglie ed erbacce alte più di un metro hanno finalmente lasciato posto a un nuovo spazio aggregativo. A realizzarlo i residenti di vicolo del Pallone, grazie al progetto Porta Verde della Cooperativa Orto Capovolto e Rotaract Palermo Est, che se ne prenderanno cura insieme alle piccole attività commerciali della zona.

"L’aspetto più interessante - racconta Angelica Agnello, architetto e direttrice di Orto Capovolto - è stata proprio la partecipazione di residenti e volontari che hanno passato gli ultimi due giorni a lavorare senza sosta, fianco a fianco, per realizzare un giardino per la collettività".

"L’espressione dei bambini - commenta Federica Passafiume, presidente del Rotaract Club Palermo Est - che ieri giocavano finalmente felici in quello spazio che di solito potevano soltanto guardare perché sporco e pericoloso, ha davvero ripagato tutte le fatiche spese. Il motto dell’anno ha sposato a pieno quello che abbiamo vissuto in questi giorni 'non aver paura di avere coraggio'”.

Sulle orme di altri progetti realizzati lo scorso anno a Ballarò, il progetto Porta Verde ha visto il coinvolgimento anche della Prima circoscrizione che si è impegnata a ripristinare la fontanella e a sistemare il manto stradale. Il prossimo appuntamento in vicolo del Pallone è previsto per sabato 8 giugno alle 19 con una grande festa di inaugurazione del nuovo spazio.

Gallery