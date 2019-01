Istituzioni e famiglie insieme contro il cyberbullismo, nasce tavolo tecnico

Contrastare l'uso scorretto dei nuovi media, soprattutto tra i più giovani, e portare avanti un progetto educativo che coinvolga anche le famiglie. E' lo scopo del tavolo tecnico "New Media e cyberbullismo" istituito dal garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune, Pasquale D’Andrea.

Domani alle 15 presso l’ex Real Fonderia si svolgerà la prima riunione plenaria e sarà firmata l’intesa tra il Garante e i soggetti che ne fanno parte.

“E’ fondamentale procedere tutti verso un'unica direzione – afferma D’Andrea – e fornire gli strumenti necessari alla comprensione per un utilizzo corretto e consapevole dei new media e dei social, non soltanto ai giovani ma anche agli adulti. Inoltre bisogna far conoscere a tutti i livelli l’uso propositivo della Rete e le potenzialità che si possono ricavare da questo strumento. Il tavolo tecnico riunisce diverse professionalità e vuole essere un punto di riferimento e un osservatorio”.

“Gli effetti dell’uso distorto dei new media sono ancora sottovaluti e in certi casi sconosciuti - spiega Cetty Mannino, referente del tavolo tecnico new media e cyberbullismo - . Bisogna dunque fare ancora tanto lavoro d’informazione e per farlo è necessario tessere una fitta rete di dialogo tra diversi parti”.

Al tavolo tecnico hanno aderito: la polizia postale, l’Università, l’Ufficio scolastico regionale, l’Asp, l’Ordine dei giornalisti, l’Ordine degli psicologi, l’Ordine degli assistenti sociali, diversi enti pubblici e privati, associazioni e il coordinamento delle associazioni familiari e ha visto la partecipazione attiva di oltre 150 studenti.