Gal Isc Madonie: operativi tutti i “centri stella”

Pienamente operativi tutti i “Centri Stella” del GAL ISC Madonie. Conclusa la fase di insediamento di tutti gli animatori, l’attività del GAL presso le sedi comprensoriali ha già preso il via. Le sedi decentrate per la consulenza e l’animazione territoriale sono cinque e si trovano nei comuni di Alia, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono e Gangi. Ad ogni Centro Stella fanno capo un gruppo di comuni, dei 34 aderenti al GAL Madonie, secondo la loro dislocazione territoriale. Presso i Centri Stella sarà possibile avere assistenza sulle iniziative promosse dal GAL Madonie e sui bandi già pubblicati. In questo senso, attualmente, si può avere assistenza relativamente alla SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” e all’OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale”.