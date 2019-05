Borseggiatore in azione sul bus: vittima chiama il 113, arrestato tra i vicoli di Ballarò

Chiama il 113 per segnalare di aver subito un furto sul bus, gli agenti intervengono e arrestano il borseggiatore che, sceso dal mezzo, stava tentando di far perdere le proprie tracce tra i vicoli di Ballarò. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico dopo aver ricevuto la segnalazione hanno raggiunto una fermata Amat nei pressi di corso Tukory, luogo da dove la vittima li ha contattati.

Non appena sono arrivati hanno notato un giovane che inseguiva, urlando, un uomo in fuga. Sono scesi dalla vettura di servizio e, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno raggiunto, bloccato e identificato. L'uomo si chiama Massimiliano Cardella, palermitano di 47anni, ed era già noto alle forze dell'ordine per aver commesso precedenti analoghi reati. Gli agenti sono quindi tornati alla fermata del bus con il 47enne. Lì la vittima del borseggio ha raccontato di essere stato avvicinato dall’uomo mentre si trovava in un gabbiotto Amat dove ha comprato il biglietto del bus. L’uomo lo avrebbe poi seguito a bordo del mezzo sul quale è salito e si sarebbe posizionato ai suoi fianchi. La vittima, insospettita dall’atteggiamento del soggetto e dal suo modo di muoversi, avrebbe dopo qualche minuto controllato il borsello che portava a tracolla, notando che la cerniera era stata aperta e che il portafogli non c'era più.

Il borseggiatore, a questo punto, sarebbe sceso dall’autobus e avrebbe cercato di allontanarsi repentinamente in direzione del mercato, inseguito dalla vittima. Poi l'arrivo dei poliziotti. Indagini in corso per risalire all’identità di eventuali complici dell’autore del furto.