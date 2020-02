Via Mazzini: tenta furto in casa in pieno giorno, poi fugge lanciandosi sulla tenda di un negozio

Era riuscito a intrufolarsi in una palazzina in fase di ristrutturazione di via Mazzini, in pieno centro, puntando poi verso uno dei pochi appartamenti attualmente abitati. Qualcosa però è andato storto e alla fine il ladro si è trovato costretto a lasciare due borsoni pieni di refurtiva per lanciarsi da un balcone, atterrare sul tendone di un’attività commerciale e scappare.

E’ accaduto tutto in pieno giorno, nella tarda mattinata di sabato. La polizia è intervenuta dopo le telefonate di alcuni residenti che probabilmente si erano accorti di una presenza insolita. Le volanti stavano per cinturare la zona e il ladro, sentendosi forse alle strette, avrebbe preferito abbandonare il piano per cercare una via di fuga secondaria che gli permettesse di non dare nell'occhio.

L’insolita “uscita di scena” del ladro però non sarebbe passata del tutto inosservata. Qualcuno infatti avrebbe visto un uomo cadere sul marciapiedi per poi rialzarsi e proseguire la sua corsa. Mentre la refurtiva (tra dispositivi elettronici, gioielli e contanti) è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, l’autore del tentato furto è riuscito almeno per il momento a farla franca.

Sulla scorta delle prime informazioni gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e i colleghi del commissariato Libertà hanno immediatamente avviato le indagini per scoprire l’identità del bandito. Sono state inoltre acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che presto potrebbero portare gli investigatori sulle tracce del responsabile.