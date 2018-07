Villagrazia, a fari spenti a bordo di un'auto rubata: preso diciassettenne

Stanotte era la guida di un'auto rubata in via Villagrazia ma la polizia l'ha notato perchè aveva le luci spente. Un giovane palermitano di 17 anni è finito in arresto per furto aggravato. Gli agenti che stavano percorrendo a bordo di una volante la stessa strada ma nelle corsia opposta. Insospettiti, hanno invertito immediatamente il senso di marcia e lo hanno seguito per un controllo. A quel punto, il diciassettenne si è fermato, ha aperto la portiera dell’auto ed è scappato a piedi. E' stato raggiunto e bloccato poco dopo, in via Camico, da un'altra volante che nel frattempo aveva avuto dalla centrale operativa la descrizione del giovane.

Il mezzo abbandonato dal malvivente è risultato rubato: aveva il vetro dello sportello anteriore rotto e il blocco accensione manomesso. Inoltre, sul sedile posteriore sono stati trovati e sequestrati alcuni oggetti utili allo scasso: una chiave a pappagallo ed una pizza tronchese. Il giovane è trasferito al Malaspina.