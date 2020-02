"Scala" tubo del gas, entra in casa e ruba i gioielli: ladro incastrato dalle telecamere

Con innegabili doti atletiche si è arrampicato su un tubo del gas ed è entrato in un appartamento facendo razzia di oggetti preziosi, ma le immagini catturate dalla videosorveglianza dello stabile sono state "fatali". La polizia ha arrestato Francesco Longo, pregiudicato palermitano di 56 anni formalmente senza fissa dimora, ritenuto l'autore di un furto messo a segno nella zona di via Libertà.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, è riuscito a raggiungere l'appartamento (i padroni di casa erano fuori ndr.) arrampicandosi su un tubo e usando come appoggio il motore di un condizionatore. Abile anche il tentativo di eludere, durante la fuga, i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, camminando al centro della carreggiata con la speranza di sfuggire al raggio di azione delle telecamere. A inquadrarlo però erano stati gli occhi elettronici dello stabile visitato. I poliziotti lo hanno così identificato.

"E' stato poi necessario scandagliare gli ambienti della malavita cittadina - dicono dalla Questura - per avere traccia della presenza di Longo. E' stato individuato mentre camminava per strada a Borgo Vecchio e catturato dagli agenti, nonostante il suo tentativo di nascondersi nei pressi di un appartamento, poi risultato nella sua disponibilità, all’interno del quale nascondeva la refurtiva accumulata durante il colpo".

Quando è stato catturato, Longo indossava gli stessi indumenti usati durante il furto e portava con sè uno zainetto contenente oggetti atti allo scasso, quali cacciaviti di diverse misure, guanti, un coltello a serramanico, un seghetto, una lunga fune. All’interno della casa, chiusi in un cassetto, sono stati rinvenuti orologi e diversi monili in oro e argento. I monili sono stati riconosciuti come propri dal padrone dell’immobile svaligiato-

Longo si trova adesso in carcere. "Su di lui - dicono ancora dalla Questura - dal 2018 un provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale che gli è stato notificato dagli agenti al momento della cattura. Il provvedimento di fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e sono in corso ulteriori indagini in ordine al possibile coinvolgimento di Longo in eventuali altri furti compiuti nell’ultimo periodo".