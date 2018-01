Francesca Michielin mangia le panelle, poi incontra i fan: bagno di folla alla Feltrinelli

"Arancino o Arancina? This is the question. Livia sta arrivando a Palermo e nel dubbio si mangerà una panella". A twittare questo messaggio, qualche ora prima di arrivare in città è Francesca Michielin, la cantautrice di Bassano del Grappa vincitrice, nel 2011, della quinta edizione del talent show X Factor. Ieri pomeriggio l'artista ha incontrato i fan alla Feltrinelli per firmare le copie dell'ultimo album "2640". Livia Boh è il suo alter ego che gira il mondo, si nasconde, si perde, sale fino ai 2640 metri di altezza, la cifra che dà il nome all'ultimo lavoro.

La cantante ospite della libreria in via Cavour ha anche cantato alcuni brani. “Vulcano”, “Volevo scappare a Bogotà” e “Io non abito al mare” le canzoni scelte. Prima di lasciare l'Isola ha salutato la città con un post sui social: "Cara Palermo, sei stata fantastica! Non vedo l’ora di tornare nella Sicilia bedda e rivedervi tutti in tour".