Forze armate, il presidente della commissione Difesa Rizzo in visita a Palermo

Una visita istituzionale, ma anche l'occasione per fare il punto su attività, bisogni ed esigenze di enti e reparti delle Forze armate dell'isola: è questo il feel-rouge degli incontri in Sicilia presenti nell'agenda di questa settimana del presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. Il deputato M5S, approfittando della pausa dei lavori a Montecitorio per le elezioni di domenica prossima in Emilia Romagna, sarà, da oggi a venerdì, a Palermo, nel Trapanese, a Sigonella e a Messina.

Le visite riguarderanno i comandi dei carabinieri e dell'Esercito di Palermo, gli stormi dell’Aeronautica Militare di Trapani e Sigonella, al centro di importanti attività di controllo e sorveglianza degli spazi aerei nel Mediterraneo, anche e non solo in merito alla grave crisi ancora aperta in Libia.

In programma pure la visita al 12° Reggimento Carabinieri Palermo, che garantisce l’ordine pubblico in Sicilia e le unità di primo intervento in caso di calamità naturali o attentati. Nelle varie tappe, Rizzo sarà affiancato da altre figure del M5S presenti nelle istituzioni di Camera ed Ars e precisamente Schillaci e Marano (Ars), Chiazzese, Giarrizzo, Lombardo e Saitta (Camera).