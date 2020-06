Scuola, flash mob al Politeama: "Torniamo in classe e facciamolo in sicurezza"

Chiedono investimenti per mettere la scuola "al centro non solo nel dibattito ma delle priorità reali del Paese". Le organizzazioni sindacali regionali e provinciali della Sicilia di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams hanno programmato per lunedì 8 giugno, a partire dalle 11, un flash mob in piazza Castelnuovo (vedi locandina allegata), nella zona Politeama, per chiedere al Governo e al ministero dell’Istruzione di consentire il rientro a settembre nelle classi e per farlo in sicurezza dopo l'emergenza sanitaria del Coronavirus.

"Servono decisioni urgenti - scrivono - perché il tempo stringe, per una programmazione adeguata delle attività che assicuri il più possibile quelle in presenza, in modo compatibile con le regole imposte dall’emergenza. Per lavorare con classi e sezioni meno affollate, senza che per questo sia sottratta parte dell’offerta formativa e il fondamentale diritto di essere a scuola, servirebbero più spazi, obiettivo non facile, ma che si possono riottenere adattando quelli esistenti".

"È necessario - continuano - investire molte risorse, più di quelle al momento previste. Il diritto all’istruzione deve rientrare fra le priorità nelle scelte che Governo e Parlamento assumono. Vogliamo che questo avvenga con i fatti e non solo con le parole. È un'occasione straordinaria per rimettere al centro la scuola non solo del dibattito pubblico, ma delle priorità reali del Paese: gli investimenti che chiediamo oggi servono per la ripartenza, ma in prospettiva per rilanciare la scuola pubblica dotandola di strutture belle, con spazi adeguati e attrezzati per una scuola di qualità".

