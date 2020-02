Palermo-Agrigento, il viceministro Cancelleri fa tappa a Vicari per affidare i lavori

Venerdì il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri sarà a Vicari per la firma dei contratti di affidamento dei lavori, da parte di CMC, di alcuni lotti della Palermo–Agrigento. L’appuntamento è alle 10.30 al Teatro della Libertà. Il tour siciliano del viceministro proseguirà poi nel pomeriggio ad Arigento: alle 13.50 Cancelleri sarà in località Petrusa per il varo del Ponte Petrusa.

"I lavori menzionati - commentano dal Ministero - sono al centro dell'attenzione del viceministro e, proprio grazie al costante lavoro del Governo con Anas e altri attori del territorio, sì è cosi riusciti a rilanciare l’avvio degli stessi lavori di strategica importanza per la rete stradale siciliana".