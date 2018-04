S'inventa una rapina per intascare il bottino, denunciato un corriere

Avrebbe riferito di aver subito una rapina per intascare i soldi del bottino. La polizia ha denunciato un corriere (P.M. le iniziali, palermitano di 40 anni) che agli inizi di aprile ha contattato il 113 raccontando di essere stato avvicinato e minacciato da due uomini armati di pistola nella zona di via Margifaraci (Altarello) durante il giro di consegna dei pacchi. Un colpo grazie al quale avrebbero arraffato un bottino da 1.500 euro.

Poi sono partite le indagini della polizia. Gli agenti sono intervenuti sul posto e qui hanno trovato il dipendente. "Ha raccontato - dicono dalla questura - che mentre stava effettuando la consegna della merce, nel risalire a bordo del proprio furgone era stato aggredito da due uomini, uno dei quali lo aveva spinto con forza all'interno del mezzo facendosi quindi consegnare il denaro che custodiva addosso, circa 1.500 euro, per poi dileguarsi verso via Pergusa".

Gli agenti della Squadra Mobile e della sezione investigativa del commissariato Porta Nuova sono poi riusciti a scoprire che la rapina in realtà non è mai avvenuta. I poliziotti infatti hanno visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza, notando immediatamente alcune discrepanze rispetto alla descrizione della dinamica del reato e alle dichiarazioni rilasciate dalla “vittima”.

Inoltre l’orario di passaggio del furgone in quelle strade non coincideva con l’orario della rapina né tantomeno "risultava" la fuga dei due fantomatici malviventi. Il corriere, ascoltato nel corso di un interrogatorio, ha in seguito ammesso di aver raccontato un episodio falso per tamponare il periodo di grave crisi economica vissuto. Così è scattata la denuncia per simulazione di reato.