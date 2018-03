Ponte di Bonagia, torna il doppio senso di marcia: "Lavori finiti"

I lavori di manutenzione del ponte in viale Papa Giovanni XXIII, a Bonagia, sono conclusi. Da domani, quindi, torna il doppio senso di marcia. A darne notizia è il Comune. L'intervento di messa in sicurezza del sovrappasso che passa sopra viale Regione e congiunge Bonagia con Falsomiele, come da programma, è durato circa un mese. La deadline è stata (quasi) rispettata: la fine era prevista il 24 marzo.

I lavori, inseriti dal Consiglio comunale nel piano annunale delle opere pubbliche, hanno interessato soprattutto i lati della carreggiata, dove il manto stradale era in più punti inclinato. Per realizzare l'intervento il dirigente comunale del settore Traffico, Roberto Raineri, ha firmato l'ordinanza di chiusura della semi carreggiata lato Catania del cavalcavia. Non sono mancati i disagi al traffico e nemmeno le polemiche per lo stop subito dal cantiere nei giorni a cavallo al 9 marzo.

Il peggio comunque è passato: da domani "le delimitazioni del cantiere verranno rimosse" e la viabilità dovrebbe tornerà regolare. Tra fine mese e Pasqua dovrebbe però iniziare i lavori sul ponte di via Giafar.