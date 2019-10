L'omonimia che fa sorridere: Ficarra e Picone ai vertici della Questura di Salerno

Ficarra e Picone alla Questura di Salerno. No, non è il titolo del nuovo film del duo comico palermitano. I due attori qui non c'entrano. Perché i Ficarra e Picone di questa curiosa storia sono due poliziotti di grande esperienza: il primo è il questore di Salerno, l'altro è il suo vicario. Il destino ha voluto che le carriere professionali di questi alti dirigenti di polizia s'incontrassero nella città campana, dopo anni in giro per l'Italia (al Sud soprattutto) a dare la caccia a criminali e malviventi.

Maurizio Ficarra e Pasquale Picone non sono "nati stanchi". Basta sfogliare un po' i curricula dei due poliziotti per accorgersi che di cinematografico c'è ben poco. Anche se a qualcuno l'accoppiata potrebbe suscitare una qualche ilarità. L'omonimia con i due comici non inganni: i Ficarra e Picone in divisa magari avranno pure la battuta pronta, un volto da padri di famiglia, ma sono pur sempre "il braccio armato della legge".

Un punto in comune con i due comici di successo, però, uno dei due poliziotti ce l'ha. Maurizio Ficarra è infatti nato a Palermo. Proprio come Salvo Ficarra e Valentino Picone. In polizia dal 1° marzo 1978, Maurizio Ficarra ha ricoperto l'incarico di dirigente della polizia di frontiera all’aeroporto di Punta Raisi e quello di vicedirigente dell’ispettorato generale di Pubblica sicurezza presso la Camera dei deputati. In seguito è stato dirigente della divisione anticrimine di Agrigento, dirigente della Digos di Palermo e vice questore vicario di Messina. Nelle varie articolazioni della polizia ha prestato servizio a Palermo, Livorno, Agrigento, Messina e Roma e Avellino. Il primo gennaio 2013 è stato nominato dirigente superiore della polizia di Stato con decorrenza e ha ricoperto l’incarico di questore della provincia di Avellino e dal 7 giugno 2016 è questore della provincia di Sassari.

Pasquale Picone invece è irpino. Primo dirigente della Polizia di Stato, è stato scelto da Maurizio Ficarra come vicario. In polizia dal 1988, Picone ha prestato servizio in città come Caserta, Avellino, Teramo e Napoli, dove da ultimo ha ricoperto la dirigenza del commissariato Vicaria-Mercato.

E così se a Salerno Ficarra (Maurizio) e Picone (Pasquale) lavorano in sinergia per garantire l'ordine pubblico e contrastare la criminalità; a Palermo, Ficarra (Salvo) e Picone (Valentino) si preparano all'uscita del loro nuovo film: "Il primo natale", nei cinema dal 12 dicembre. A questo punto però la suggestione è d'obbligo: chissà se il soggetto del prossimo film possa prendere ispirazione da questa coincidenza ed essere ambientato proprio in una questura? Se così fosse, Ficarra (Salvo) e Picone (Valentino) potrebbero avere due "maestri" d'eccezione - Ficarra (Maurizio) e Picone (Pasquale) - e, magari, potrebbero essere scalzati nel ruolo di protagonisti. Ma forse questo andrebbe ben oltre la fantasia dei due comici.