Una folla da record per "Rosalia bambina", in 400 mila al Festino

Oltre 400 mila i partecipanti che hanno invaso il Cassaro, via Maqueda e il Foro Italico per la 394esima edizione del Festino di Santa Rosalia. Questi i numeri resi noti dall’amministrazione comunale, che affida alle parole del sindaco Leoluca Orlando la soddisfazione per lo “svolgimento ordinato” della manifestazione con “record di efficienza e professionalità”, garantita dalla presenza di oltre 700 uomini e donne delle forze dell’ordine, dalle squadre della Croce Rossa e infine dagli operatori ecologici della Rap, che alle 11 di stamattina avevano terminato di tirare a "lucido" - per quel che si può - il centro storico e le strade interessate dal Festino.

"Anche a loro, a nome di tutta la città - ha dichiarato Orlando - va tutto il nostro ringraziamento. Se il Festino di ieri sera è stato una grande festa svoltasi con serenità, lo si deve anche alla professionalità degli operatori della Croce Rossa e delle centinaia di volontari della Protezione civile che hanno collaborato in ogni fase dell'organizzazione e hanno vigilato, con le forze dell'ordine, sulla sicurezza di centinaia di migliaia di palermitani e turisti". Nella nota il sindaco si compiace della massiccia presenza di turisti e giornalisti della stampa estera che hanno voluto essere presenti ufficialmente durante “la più importante festa della Capitale italiana della cultura”.

Un Festino, la cui direzione artistica è stata firmata da Lollo Franco e Letizia Battaglia, dedicato ai bambini e alle bambine di Palermo e del mondo. “Un Festino che, nel momento in cui alcuni continuano in anacronistiche distinzioni fra 'noi' e 'gli altri', ha visto cittadini palermitani di cinque nazionalità diverse, di tre religione diverse manovrare il carro di Santa Rosalia - ha dichiarato il sindaco -. Rosalia che resta punto di unione della nostra comunità, contro la moderna peste dell'intolleranza e dell'indifferenza. Intolleranza e indifferenza che causano - continua - ignobili speculazioni che aggravano le sofferenze e il lutto per migliaia di bambini, di uomini e donne che, attraversando il Mediterraneo, cercano una vita migliore”. A spingere il carro quest’anno c’erano palermitani, bengalesi, ghanesi e filippini, di religione cristiana, hindu e musulmana.

Magliette rosse contro il razzismo e polemiche

Le celebrazioni in onore della Santuzza sono state precedute dalla manifestazione delle magliette rosse, che hanno messo al centro il tema dei migranti e respinto ogni forma di razzismo. Un'iniziativa che ha diviso i palermitani, tra chi ne ha condiviso l'opportunità (in tema tra l'altro con la "Palermo bambina" del Festino) e chi invece l'ha definita come una strumentalizzazione politica. Con una coda di polemiche che si è trasferita sui social. Anche il sindaco Orlando, poco prima di svelare la statua di Santa Rosalia adolescente, ha mostrato alla folla una maglietta rossa. Mentre, allorché giunto ai Quattro Canti ha pronunciato il tradizionale augurio del sindaco “Viva Palermo e Santa Rosalia” (in più varianti "Viva Palermo Capitale della cultura" e "Palermo ti amo" - è stato ricambiato dalla folla con un mix di applausi e qualche fischio).

Una corona di fiori per la tappa al Santuario

Come da tradizione il primo cittadino ha raggiunto oggi il santuario di Santa Rosalia, sul Monte Pellegrino, per un omaggio floreale alla Patrona di Palermo. Dopo la deposizione dei fiori Orlando ha fatto visita al museo di Santa Rosalia, riaperto recentemente dopo un’attenta opera di restauro. Il primo cittadino, insieme alle massime autorità della città, ha inoltre partecipato alla santa messa pontificale celebrata dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice presso la Cattedrale. Alle 19 in programma il corteo guidato dall'Arcivescovo che attraverserà corso Vittorio Emanuele per raggiungere piazza Marina.

Interventi straordinari per ripulire il centro

Sul fronte rifiuti la maestranze Rap hanno dovuto faticare dalle 3.30 alle 11 per la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento e il lavaggio delle strade nelle aree interessate dal Festino (via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, piazza del Parlamento, piano della Cattedrale, via Lincoln, via Roma, via Cavour, piazza Marina, piazza Kalsa, piazza Magione, foro Umberto 1, via Messina Marine, piazza Santo Erasmo, compresa la terrazza e la passeggiata a mare della Cala). Ottanta le unità aggiuntive che, insieme agli altri venti addetti alle zone centrali, hanno raccolto oltre 40 tonnellate di immondizia e recuperato 58 pozzetti frigoriferi.

Rap: "Raccolta garantita al 50% dei giorni ordinari"

"Anche oggi pomeriggio l’azienda ha messo in campo una squadra di operai, con spazzatrice al seguito, per gli interventi sul percorso interessato dalla processione dell’Urna Argentea, in cui sono custodite le Sacre Reliquie di Santa Rosalia. Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti in città - si legge in una nota della Rap - l’azienda ha garantito la copertura dei servizi sia stradali sia nell’area del porta porta con una presenza del personale pari al 50 % dei giorni ordinari. Anche le borgate marinare sono state servite in tutti gli assi principali, l’unico asse che sarà servito in turno serale è il lungomare Cristoforo Colombo e Roosvelt".

Gallery