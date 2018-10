Villagrazia di Carini celebra “gli angeli custodi della famiglia”: festa per i nonni a scuola

Festa grande nel plesso “Vanni Pucci" dell’Istituto comprensivo "Renato Guttuso" di Villagrazia di Carini per celebrare “gli angeli custodi della famiglia”. Così la dirigente scolastica Anna De Laurentis ha definito i nonni, protagonisti assoluti della giornata a loro dedicata. I bambini e le docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno reso omaggio ai pilastri di ogni famiglia.

"La festa vuole essere un momento d'incontro e di riconoscenza nei confronti dei nonni, che tanto possono dare, non solo sul piano affettivo, ma anche su quello educativo" ha ribadito De Laurentiis. I 400 bambini presenti hanno dedicato ai loro nonni canti, poesie, pensierini, filastrocche e fiabe. Sotto la guida dei docenti hanno anche realizzato per loro dei lavoretti artigianali. I nonni hanno ricambiato offrendo dolci e torte ai loro nipotini e giocando con loro. "Momenti come questi - conclude la dirigente - andrebbero intensificati per consolidare il rapporto, in alcune realtà molto fragile, col territorio e con l’utenza".