Distrutta struttura per i ciclisti in Favorita: "Ma perchè? Non dava fastidio ..."

Amara sorpresa per i ciclisti che sono soliti allenarsi all'interno della Favorita. La struttura in legno utilizzata da molti di loro è stata divelta. A renderlo noto l'Asd Mondello bikers con un post su Facebook."Non dava fastidio a nessuno - scrivono i ciclisti - anzi era una prova di abilità per chi voleva cimentarsi. Ci saranno voluti due giorni per realizzarla oltre al materiale ed era lì da sei mesi circa. Perché? Era un angolo della città senza spazzatura adesso finalmente qualcuno ha pensato di adeguarlo al resto della città sarà molto più bello per chiunque passare da qui e godere di questo spettacolo".



