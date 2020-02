Escrementi di cane in via Napoli, la Rap effettua la pulizia straordinaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pulizia straodinaria con mezzi meccanici e manuali in via Napoli, "per restituire alla strada una migliore immagine di pulizia e decoro - dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. Sono state raccolte diverse quantità di rifiuti che solamente con la strada sgombera potevano essere rimosse. Un servizio questo della RAP effettuabile solo con la collaborazione dei residenti. Adesso l'appello va a quel proprietario di cane che si ostina nel non voler raccogliere le deiezioni".

