Elezioni Rsu, comparto scuola: Anief ottiene un grande risultato a Palermo

Ottimo risultato dell’Anief a Palermo, per quanto riguarda le elezioni RSU 2018 del comparto scuola, grazie al lavoro svolto nei mesi scorsi dal gruppo di collaboratori del capoluogo siciliano. Ai fini della rappresentatività del giovane sindacato, ha assunto rilievo l’importante risultato ottenuto a Palermo, tre le prime province per percentuale di copertura scuole con le liste Anief. Il gruppo per la campagna RSU, perfettamente coordinato da Giuseppe D’Angelo, Valentina Ragusa e Mirko Culotta, è riuscito a coprire la quasi totalità degli istituti scolastici del territorio palermitano.

Come evidenzia, appunto, il collaboratore Anief D’Angelo: “Durante questa campagna elettorale, siamo riusciti a presentare liste Anief nel 90% delle scuole di Palermo, coprendo 182 istituti su 204 e ottenendo, successivamente, circa 2600 voti e 65 RSU elette”. Grazie al lavoro svolto a Palermo e nella maggior parte delle province d’Italia, l’Anief è riuscita ad ottenere circa 55 mila voti, duplicando i risultati della precedente campagna elettorale, nel 2015. Con l’apporto delle 41 mila deleghe attive, il sindacato siciliano è riuscito, a dieci anni dalla sua nascita, a superare la quota del 6% utile per ottenere la rappresentatività sindacale.