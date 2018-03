Eletto il consiglio direttivo della sede BCsicilia di Cefalù

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Eletto il Consiglio Direttivo della sede di Cefalù di BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Melina Greco, Vicepresidente Mara Vazzana, Segretaria sarà Antonella Scicolone ed Economo Mauro Mormino, mentre Responsabile per la comunicazione è stata nominata Valentina Portera e Responsabile per la formazione Patrizia Messina. All’incontro era presente Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. La sezione locale di Cefalù per il 2018 prevede, tra le altre iniziative, l’organizzazione di un seminario sul barocco siciliano con la partecipazione di docenti universitari e studiosi nel settore, la promozione di alcuni monumenti cittadini di interesse storico religioso e la programmazione di escursioni naturalistiche nel territorio con particolare attenzione all’aspetto speleologico. Prevista inoltre la presentazioni di alcuni libri dedicati al patrimonio storico artistico e l’organizzazione di mostre.