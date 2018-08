"Si modifichi subito il codice degli appalti", imprese edili pronti a scendere in piazza

"Ogni mese in Sicilia chiudono sempre più imprese di costruzioni, ormai al collasso". A dirlo sono Ance, Cna, Anaepa Confartigianato, Claai, Creda, Confcooperative, Agci, Legacoop e Casartigiani, che tornano a chiedere a gran voce una modifica del codice degli appalti "che penalizza i piccoli imprenditori". Le associazioni, in stato di agitazione, annunciano che "in mancanza di risposte certe e concrete, porteranno le imprese a manifestare in piazza".

Nelle scorse settimane è stato presentato un documento contenente la proposta di modifica del sistema di aggiudicazione ribadendo "il grave momento che sta attraversando il settore delle costruzioni non solo per il calo di investimenti pubblici ma anche per le farraginose regole introdotte dal Codice dei Contratti, che oggi registra aggiudicazioni delle gare pubbliche con ribassi superiori al 40%".

Le organizzazioni dell’artigianato chiedono alla politica di "avviare un intervento rapido e mirato a correggere il codice degli appalti, i cui effetti devastanti stanno paralizzando un intero settore, che fino a poco tempo fa era motore trainante dell’economia dell’Isola L’attuale Codice degli Appalti, testato e rivisitato in alcuni suoi aspetti, in barba alle proposte avanzate dalla base mediante le associazioni di categoria, rappresenta oggi per il settore un ostacolo più pesante e dannoso della stessa crisi economica degli ultimi anni. Ad oltre due anni dall’entrata in vigore del Codice degli Appalti – si legge in una nota delle associazioni di categoria – riteniamo sia giunto il momento di avviare una riflessione importante, come già più volte richiesto, sull’impatto del codice e sui suoi precipitati pratici. Non possiamo aspettare oltre. Da tempo chiediamo modifiche e mentre le nostre richieste restano inascoltate, i nostri imprenditori ne pagano conseguenze irreparabili”.