Blitz antidroga in casa, arrestato palermitano a Misilmeri

Arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una laboriosa attività d'indagine i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, hanno inchiodato a Misilmeri il palermitano Giuseppe Pizzo, 24 anni. Nel corso della perquisizione in casa i carabinieri hanno trovato 500 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana, in parte già sigillata in involucri di cellophane.

E’ stato inoltre rinvenuto in possesso allo stesso un bilancino elettronico di precisione, un coltello di grosse dimensioni, utilizzato per il taglio della droga e vario materiale per il confezionamento. La sostanza stupefacente e l’attrezzatura sono stati posti sotto sequestro a disposizione del giudice. Pizzo - al termine delle formalità di rito - è stato riportato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo. Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà Giuseppe Pizzo in attesa del processo.