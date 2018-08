Malore mentre è in acqua, donna muore a Mondello

Una donna di 83 anni è morta questa mattina a Mondello, a due passi dal baretto. Si è sentita male mentre stava facendo alcuni esercizi ginnici in acqua, a pochi metri dalla riva. Un operatore del 118 che era lì con la sua famiglia ha cercato di rianimare la signora insieme a un'altra donna ma i tentativi sono risultati vani. Insieme hanno iniziato le manovre di Bls (sostegno di base alle funzioni vitali) in attesa del 118. Poi l'arrivo del medico, che però non è riuscito a salvare la signora. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe andata in arresto cardiocircolatorio e avrebbe bevuto acqua in mare.