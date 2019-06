Malore in acqua a Mondello, morta una donna

Si è sentita male mentre era in acqua, a Mondello, ma nonostante i vari tentativi per rianimarla non c’è stato nulla da fare. Una donna di 63 anni, C.D., è deceduta nel primo pomeriggio di oggi nel tratto di mare all’altezza del circolo Lauria. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata un’altra bagnante che l’ha vista galleggiare con la testa sott’acqua.

In pochi secondi si è attivata la macchina dei soccorsi. Prima sono intervenuti due bagnini del circolo che hanno riportata a riva la donna, poi sono arrivati due dottori che si trovavano in spiaggia e hanno provato a rianimarla praticandole un massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore del Lauria per oltre 15 minuti. Sul posto anche gli uomini della guardia costiera dell’ufficio marittimo di Mondello.

A quel punto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno provato per altri 30 minuti a strapparla alla morte. Ogni manovra sfortunatamente è risultata vana. Il pm ha disposto l’ispezione cadaverica da parte del medico legale che ha accertato le cause naturali del decesso. La salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.