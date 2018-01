Mondello, donna si tuffa in mare e non torna a riva: ricerche in corso

Una donna questa mattina si è tuffata in mare a Mondello e non è più tornata a riva. Ha lasciato i vestiti in spiaggia, è entrata in acqua e poi è sparita. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto che si stanno occupando delle ricerche. Per il momento della donna nessuna traccia.

Articolo in aggiornamento