Dirupo profondo 15 metri nel cantiere dell'ex Grande Migliore: "Pubblica incolumità a rischio"

"Nel cantiere dell'ex Grande Migliore c'è un dirupo profondo circa 15 metri che mette a rischio l'incolumità pubblica". A lanciare l'allarme è il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno che, sollecitato dai residenti, ha informato il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina dell’evidente situazione di pericolo: "Necessario chiudere un tratto della via Buzzanca prima che ci scappi la tragedia. Disposto un sopralluogo nella mattinata odierna".

Gli scavi sono stati realizzati nel 2011, anni in cui la crisi colpì anche il Grande Migliore e così quell’opera non fu mai completata: "Ne è rimasta - dichiara Susinno - soltanto un’immagine devastante proprio a ridosso dei palazzi di via Buzzanca. Circa un anno fa – conclude – ho presentato un’apposita interrogazione per sapere, tra l’altro, se quella passerella, all’esito del suo posizionamento, sia stata mai collaudata e soprattutto se a tutt’oggi il ponte pedonale, vige in condizioni di sicurezza visto che cominciano a essere ben visibili delle colature di ossido di ferro lungo i muri di sostegno".