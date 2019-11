Ragazzino nel mirino dei bulli, il video del pestaggio diventa virale sui social: 3 denunce

Deriso, aggredito e filmato con il cellulare da un gruppo di ragazzini che poi ha fatto anche circolare quel video facendolo diventare virale. Tre quindicenni di Cefalù sono stati denunciati dalla polizia per stalking, percosse, violenze, minacce e diffamazione con l’aggravante di aver preso di mira un quattordicenne con una lieve disabilità. Sottoposti a sequestro i cellulari utilizzati per diffondere il video.

Dalla vicenda avvenuta negli scorsi giorni gli investigatori, con il contributo del quattordicenne e dei genitori, hanno accertato come il giovane subisse da mesi vessazioni, umiliazioni, violenze psicologiche e fisiche da alcuni coetanei. Uno di loro in particolare “lo insultava e percuoteva sistematicamente malgrado la vittima lo implorasse di smetterla”.

In una di queste occasioni - ricostruisce la polizia - lo stesso giovane aggressore avrebbe preso a pugni il quattordicenne, facendolo cadere, insultandolo e utilizzando “epiteti e parole di chiara matrice denigratoria e derisoria”. E mentre lo picchiava qualcun altro avrebbe ripreso tutto con uno smartphone, incoraggiando e istigando il bullo a non fermarsi.

Stanchi della situazione il giovane e i suoi genitori hanno sporto denuncia in commissariato riferendo l’ultimo episodio di bullismo avvenuto in una zona di campagna non distante da Cefalù. Quello durante il quale sarebbe stato girato il video diventato poi virale. Tra le informazioni raccolte in prima battuta, le indagini, i sopralluoghi e l’analisi dei frammenti video la polizia è riuscita a individuare in poche ore i responsabili.