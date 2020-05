Danisinni, carcasse d'auto usate come cassonetti e rifiuti in strada: avviata bonifica

Dodici carcasse d'auto, parti di veicoli e rifiuti ingombranti abbandonati in strada. E' quanto hanno rimosso polizia municipale e Rap nel corso di un intervento congiunto ai Danisinni. L'operazione è ancora in corso (sarà conclusa domani) e sta impegnando agenti del nucleo controlli ambientali e squadre Rap addette alla rimozione di ingombranti.

In un’area antistante la piazza del quartiere, sono state rinvenute complessivamente 12 carcasse di veicoli di vario tipo: otto auto senza alcun segno distintivo, due per le quali era già completato l’iter ai fini della rottamazione e due motoveicoli, oltre numerose parti di veicoli. Successivamente, le squadre di Rap sono intervenute per la rimozione di ingombranti. Domani si procederà alla rimozione di sfabricidi e alla pulizia.

“Sono grato al comando della polizia municipale e alla Rap – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – per un intervento importante di contrasto ad attività illecite e per il decoro della piazza di Danisinni. Una piazza e un quartiere che in questi anni sono stati al centro di un importante progetto di riqualificazione voluto e gestito dalla parrocchia e dagli abitanti, che anche in questo caso hanno segnalato la presenza delle carcasse abbandonate e richiesto l'intervento del Comune".

