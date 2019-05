Piazza Bellini, cadono pezzi di intonaco dalla torre campanaria della Martorana

Cadono pezzi di intonaco dalla torre campanaria della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, nota come Martorana, in piazza Bellini. Tre le squadre dei vigili del fuoco sul posto dalle 8 di questa mattina per mettere in sicurezza l'area. Il monumento rientra tra quelli protetti dall'Unesco dal 3 luglio 2015 e fa parte dell'itinerario Arabo-normanno. La zona interessata dal crollo è stata transennata. Non ci sono feriti.

