Zona porto, si sgretola e crolla un balcone

L'incidente ha riguardato un palazzo a due piani dei primi del Novecento che si trova all'incrocio tra via Galileo Ferraris e via Alessandro Volta. Intervenuti carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area