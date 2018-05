Vento forte su Palermo: albero si abbatte su un'auto in via Garzilli

A causa del forte vento oggi pomeriggio un albero si è spezzato in via Nicolò Garzilli finendo su una vettura posteggiata, un'Audi Q3, rimasta danneggiata nella parte anteriore. Per fortuna, l'incidente non ha provocato feriti. Da anni alcuni residenti segnalano la presenza nella strada di molti alberi 'marci' all'interno e chiedono un intervento degli operai del Comune. Intervento che, dopo il crollo di oggi, è stato chiesto anche dalla polizia municipale, intervenuta sul posto per delimitare la zona.

