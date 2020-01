Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Non solo Almaviva, il popolo dei call center scende in strada: "Vi siete dimenticati di noi"

Centinaia di lavoratori si sono mossi da piazza Croci alla sede della Prefettura, in via Cavour, contro le "delocalizzazioni selvagge" e per la crescita del comparto delle telecomunicazioni. A indire lo sciopero le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc