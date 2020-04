Università, la fondazione Carlo Chianello dona un estrattore automatico al Policlinico

La Fondazione Carlo Chianello ha destinato per l’emergenza Coronavirus la somma di 17 mila euro per l’acquisto di un estrattore automatico necessario per ridurre le fasi di elaborazione manuale delle analisi, consentire tempi di risposta più rapidi in termini di positività al Coronavirus e aumentare sensibilmente il numero dei test. L’estrattore con tutta l’apparecchiatura connessa al suo funzionamento è stato donato al Laboratorio di Riferimento Regionale della Sicilia Occidentale, presso Aoup Policlinico di Palermo e consegnato al responsabile del laboratorio Francesco Vitale.

"La Fondazione - si legge in una nota - come da Statuto, assegna premi e borse di studio, a studiosi italiani e stranieri con laurea in Medicina e Chirurgia o in Biologia che abbiano validamente contribuito in sede scientifica allo studio ed alla ricerca nel campo dell’oncologia clinica e sperimentale, nonché alla terapia della cancerologia. Il gesto è stato dettato dalla necessità di approvvigionamento di materiale sanitario negli ospedali e policlinici universitari siciliani. Da qui è arrivata la decisione di destinare i 17 mila euro per l’acquisto di un estrattore automaticola da parte della Fondazione, grazie al suo presidente, il Rettore Fabrizio Micari, al delegato del Rettore, Giuseppe Ingrassia, ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e Salvatore Di Vitale, presidente del Tribunale di Palermo,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.