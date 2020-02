Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Coronavirus, turisti veneziani via dall'hotel Mercure: "Ma non ci hanno fatto il tampone"

Sono arrivati a Palermo domenica scorsa e dovranno andare via venerdì. "Non abbiamo avuto contatti con la turista di Bergamo ma non ci hanno fatto nessun controllo specifico. Ci hanno invitati a trovare un altro posto". Poi scherzano: "Chiediamo asilo a Catania". Intanto all'Hotel Mercure sono arrivati i sanitari dell'Asp e del 118