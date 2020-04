Virus, turisti veneti provano a sbarcare a Ustica: scortati a Palermo e sottoposti al tampone

Sono arrivati a Ustica con un'imbarcazione di circa sette metri, raccontando di essere giunti dalle Eolie e chiedendo di potere sbarcare e andare in cerca di pinoli sull'isola. Le autorità, però, hanno impedito loro lo sbarco e così sono stati trainati dalla guardia costiera fino a Palermo, dove con qualche difficoltà sono stati sottoposti a tampone: adesso sono a bordo della loro imbarcazione al molo Sud del capoluogo siciliano. Qui dovranno trascorrere i canonici 14 giorni di isolamento prima di potere mettere piede sulla terraferma. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna provenienti dal Veneto, che venerdì hanno generato un po' di apprensione sull'isola di Ustica.

"In un primo momento hanno rifiutato il tampone - racconta alla Dire l'ex presidente dell'Ars e oggi medico responsabile del poliambulatorio di Ustica, Francesco Cascio -. Erano senza cibo e senza carburante. Non sono stati in grado di spiegare bene la loro provenienza e hanno dato una versione abbastanza confusa dei fatti, l'unica cosa che abbiamo abbiamo capito è che nelle scorse settimane erano stati alle Eolie. Non hanno messo piede a Ustica e la guardia costiera li ha trainati fino a Palermo".

Giunti al porto del capoluogo siciliano nella notte tra venerdì e sabato, Asp, Usmaf, Croce rossa, polizia e guardia costiera hanno organizzato l'assistenza ai due che alla fine hanno accettato il tampone rino-faringeo. "Non è stato semplice convincerli ma alla fine ce l'abbiamo fatta - ancora Cascio - e abbiamo intimato loro di rispettare la quarantena". Ordini che finora sono stati rispettati dai due: "Sono andato questa mattina a verificare la situazione e i due sono a bordo della barca, la Croce rossa ha portato loro del cibo e adesso ci organizzeremo per l'assistenza", conclude Cascio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte Dire