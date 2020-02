Coronavirus e scuole chiuse, Flc Cgil: "Serve ordinanza con indicazioni chiare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In merito alle divergenti indicazioni emerse riguardo la sospensione delle attività didattiche o la chiusura delle istituzioni scolastiche di Palermo e provincia - impartite da una parte dal governatore Musumeci e dal Comune di Palermo e dall'altra dall'assessore all'Istruzione e alla formazione professionale Lagalla - si auspica con urgenza l'emanazione di un'ordinanza ufficiale che fornisca indicazioni chiare ai dirigenti scolastici ed a tutto il personale scolastico, soprattutto al personale Ata che solo in caso di chiusura non è tenuto a prestare servizio. Si auspicano, pertanto indicazioni uniformi per tutti i lavoratori interessati". Lo dice il segretario della Flc Cgil Palermo, Fabio Cirino.