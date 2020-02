Coronavirus, i sindacati al sindaco: "Quali sono le misure adottate per i lavoratori?"

Vogliono prendere atto di tutti i provvedimenti previsti a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e delle eventuali misure programmate per affrontare l’emergenza coronavirus. Per questo Cgil, Cisl e Uil Palermo chiedono un incontro urgente al sindaco Leoluca Orlando, dopo aver appreso del primo caso di contagio da coronavirus registrato in città. “L’obiettivo – scrivono il segretario generale Cgil Enzo Campo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore territoriale Uil Palermo Gianni Borrelli – è diffondere le informazioni fondamentali per la prevenzione in tutti i luoghi di lavoro. Riteniamo fondamentale – aggiungono i tre sindacalisti – che il clima non venga esasperato da informazioni fuorvianti e allarmistiche, per questo vogliamo conoscere direttamente dalle istituzioni preposte, tutte le informazioni utili da diffondere fra i nostri lavoratori".

I sindacalisti invitano "i lavoratori alla calma e a seguire tutte le precauzioni che da giorni ci vengono comunicate". "Infine - conclude la nota di Cgil, Cisl e Uil Palermo - vogliamo ringraziare tutti quegli operatori, sanitari, forze dell’ordine, Protezione civile, personale di porti, aeroporti, ferrovie, di tutti i servizi pubblici e tanti altri che, in un momento di grande disagio sociale, non fanno mancare la loro fondamentale attività che però, auspichiamo possa essere svolta in totale sicurezza con tutte le misure necessarie per evitare il diffondersi del virus”.