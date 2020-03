Coronavirus, primo caso positivo a Misilmeri: "Un uomo ricoverato in ospedale"

Coronavirus, c'è il primo caso positivo a Misilmeri. Ad annunciarlo è stato in serata il sindaco Rosalia Stadarelli, nel corso di una diretta video su Facebook.

"Si tratta di un pensionato che non ha frequentato posti di lavoro - ha detto - ed è stato ricoverato in ospedale. E' un caso circoscritto a un caso familiare. C'è un solo caso a Misilmeri. Dico alla gente di evitare di immaginare situazioni disastrose. Non ci sono altri tamponi fatti, quindi non attendiamo neanche altri esiti. La figlia del signore risultato positivo al Coronavirus - dice ancora il sindaco - era rientrata nei primi giorni di marzo dall'estero. Quindi la ragazza è arrivata a casa ed è rimasta lì in isolamento con i familiari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri hanno ascoltato i familiari coinvolti e stanno ricostruendo gli spostamenti che hanno avuto nei giorni in cui non si erano ancora verificati i sintomi. "La situazione è molto circoscritta - ha confermato il sindaco -. Uno dei familiari, l'unico che è uscito da casa, lavora fuori Misilmeri. Dico alla cittadinanza che bisogna stare tranquilli. Aggiungo che la ragazza da quando è tornata dall'estero non è più uscita dalla sua abitazione. Siamo ancora in attesa del tampone che riguarda la giovane".