Coronavirus, c'è un positivo tra i dipendenti dell'ex Provincia

"Un dipendente della città metropolitana di Palermo, già a casa dal 13 marzo scorso, prima per ferie personali poi per malattia, ha comunicato all'Ente, nel tardo pomeriggio di ieri, tramite email, di essere risultato positivo al Covid-19". A renderlo noto è il coordinatore dell'area Sviluppo economico, Filippo Spallina, aggiungendo che sono stati "informati subito gli organi sanitari competenti per la attivazione dei protocolli a tutela della salute di chi è contagiato e di quanti sono stati in contatto con lo stesso".

Gli uffici in cui il dipendente aveva svolto il proprio lavoro sino al venerdì 13 marzo mattina sono stati sanificati e il personale dell'ufficio oggetto della sanificazione, per turnazione, rientrerà in sede lunedì 30 marzo.

Per quanto invece riguarda i presunti ritardi nell'attivazione del lavoro agile dagli uffici dell'ente spiegano che "la maggior parte del personale è già in lavoro agile, tranne per assenze dovute a ferie residue del 2019, istituti come la legge 104,151 o per patologie ordinarie o per dovuta, quanto inderogabile, turnazione per attività come da vigente normativa dichiarata indifferibile".