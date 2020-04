VIDEO | A Pasquetta strade deserte e tanto orgoglio: "La vera Palermo rispetta le regole, non c'è solo lo Sperone"

Dal Foro Italico a Mondello, dal Parco della Favorita al centro storico, solo le forze dell'ordine che perlustrano il territorio per verificare l'applicazione delle norme anti Covid. Persino sotto i tendoni rossi del mercato di Ballarò non c'è anima viva se non alcuni gatti che approfittano del silenzio per riposare