Orlando: "Basta passeggiate o chiudo alcune zone della città"

"Mi auguro di non essere costretto a chiudere alcune zone della città, dipende dal comportamento di tutti". A parlare è il sindaco Leoluca Orlando, che tiene così alta la guardia dopo le notizie di assembramenti in alcune aree di Palermo. "Bisogna finirla di fare passeggiate inutili tutti nella stessa strada perché così facendo si creano le condizioni che costringeranno le forze dell'ordine a disporre la chiusura dei negozi e a me, sindaco, a chiudere intere zone della città. Credo che questo sia l'ultimo rimedio, ma sono pronto a farlo. La salute innanzi tutto. Nessuno può giocare con la vita degli altri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orlando ha anche espresso "gratitudine e apprezzamento ai palermitani e agli operatori economici che hanno evitato che a Palermo si verificassero le tragiche condizioni di altre città d'Italia. Dobbiamo preservare questo patrimonio di sicurezza e sono costretto a ricordare a tutti di rispettare le disposizioni del governo nazionale e del presidente della Regione. Chiedo di aiutare le forze dell'ordine, che diversamente saranno costrette ad applicare sanzioni rigorosissime. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale - conclude - il sindaco ha solo un potere: quello di chiudere alcune zone".